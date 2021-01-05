Trabzonspor'da İranlı futbolcu Hosseini kararı

Süper Lig'de son oynanan Karagümrük maçında Vitor Hugo'nun yerine stoper mevkisinde forma giyen Majid Hosseini, performansıyla kusursuza yakın bir 90 dakika geçirmişti. Abdullah Avcı'nın geldiği günden bu yana kendisine her fırsatta güvendiğini söylediği İranlı stoperin gitme isteği vardı. Ancak son karşılaşmadaki formu kalmasını daha da güçlendirdi. Erzurumspor'un yanısıra üç takımın daha ilgilendiği genç oyuncu sezon sonuna kadar takımda olacak.

Campi ve Hüseyin gönderilecek

Trabzonspor'da savunma hattı rotasyonuna şekil vermeye çalışılırken Vitor Hugo ve Edgar Ié'nin arkasında bekleyecek isim de belirlendi. Bu isimlerden biri Majid Hosseini olacak. Campi bedelsiz olarak Karagümrük'e imza atacak. Hüseyin Türkmen için ise Kasımpaşa ile görüşmeler sürüyor. Avcı'nın raporu doğrultusunda en hazır olarak gördüğü Hosseini pazar günü takımla 61. maçına çıkmıştı. İran Milli Takımı için sürekli oynamak isteyen ve bu sebeple de 6 aylığına gitmek için talepte bulunan İranlı ikinci devrede de formasını giymeye devam edecek.

Kaynak: Damga gazetesi