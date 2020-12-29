"6. Uluslararası Erbain Ödülleri" sahiplerini buldu

İran Kültür ve İletişim Kurumu tarafından amatör ve profesyonel sanatçıları desteklemek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen "Uluslararası Erbain Ödülleri" sona erdi.

Erbain Ödülleri'nin kapanış töreni dün İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi’nin katılımıyla Tahran’daki El-Zehra (s.a) Hüseyniyesi’nde düzenlendi.

Etkinlikte İran, Irak, Lübnan, Afganistan, Gine, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Kanada’dan katılan sanatçılara ödüller verildi.

Törende konuşma yapan Bakan Salihi, bu etkinliğin İran Kültür ve İletişim Kurumu’nun inisiyatifiyle her sene yapılmakta olduğunu belirterek, "Erbain merasimi birçok yönden özel bir öneme ve ilgiye sahiptir. Dolayısıyla merasim esnasında yaşananların kaydedilmesi ve ölümsüzleştirilmesi gerekiyor.” dedi.

Erbain Ödülleri hatıra pulunun sunumu törenin başka bir parçasıydı. Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi ve İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı Abuzer İbrahimi Turkman hatıra pulunu imzaladı.

Törenin sonunda Şehit General Kasım Süleymani'nin vasiyetinin bir kısmı okundu ve ailesine özel bir ödül takdim edildi.

Bu sene “Direniş Komutanları; Erbain Güvenliğinin Koruyucuları” temasıyla düzenlenen Erbain Ödülleri sekreterliğine fotoğraf, profesyonel film, amatör film, gezi ve sanal medya kategorisinde 2 bin 200'den fazla eser ulaşmıştır.

Erbain Günü

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. Yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain Yürüyüşü Merasimi Nedir?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır. Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt doatları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.