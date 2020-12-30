Şehit General Süleymani'yi anlatan kitap Türkçe'ye kazandırıldı

Şehit General Kasım Sülymani'yi anlatan "Bizim Bahtiyar Dostumuz" adlı kitap İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki Kültür Ataşeleği'nin desteği ile Türkçe'ye kazandırıldı.
Bu kitap Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü münasebetiyle Türkiye'de İşrak Yayınları tarafından basılarak Türk okurlara sunuldu.
İranlı araştırmacı Seyyid Abdulmecid Kerimi, bu eseri değerli Şehit Kasım Süleymani'nin hatıralarını ölümsüzleştirmek için hazırlamıştır.
Biyografi türünde yazılan eser İran'da "Zair Rezevi Yayınları" tarafından basılmıştır.
Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
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