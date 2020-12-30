Şehit Kasım Süleymani'nin kızı babası hakkında konuştu

Parstoday'de yer alan habere göre Zeynep Süleymani, Salı akşamı Lübnan merkezli Al Mayadeen TV kanalına verdiği özel röportajda, babası hakkında konuştu.

Zeynep Süleymani, "Babam, Filistin davasının adını taşıyan bir kuvvetin komutanı ve sorumlusuydu. Filistin davası ve halkı Şehit Süleymani için çok önemliydi ve bugün Filistin direnişinin gücünden ırkçı İsraillilerin nasıl korkuttuğunu görüyoruz.'' dedi

Şehit Süleymani'nin kızı, "Babam Irak, Suriye, Filistin, Lübnan ve hatta İran'da direnişi kurdu ve desteğiyle onu güçlendirdi ve büyüttü." ifadesini kullandı.

General Süleymani'nin çok etkili bir popülariteye ve çok yüksek zekaya sahip güçlü bir komutan olduğunu anlatan Zeynep Süleymani, "Babam çok yumuşak kalpliydi ve bence başarısının da onun bu güzel kalbinden geldiğini düşünüyorum'' açıklamasını yaptı.

Zeynep Süleymani, babasının Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ile olan ilişkisini kardeşçe bir aşk-sevgi olarak nitelendirerek, "İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Şehit Kasım için kırmızı çizgiydi ve o kendini, İran halkı ve Devrim Lideri'nin gerçek bir askeri-neferi olarak görüyordu." dedi.

Zeyneb Süleymani, babasının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı çok cesur bir adam olarak gördüğüne de temasla, "Beşar Esad ayağa kalktı ve tehdit edilmesine rağmen halkını ve ülkesini güçlü bir şekilde savundu." diye konuştu.