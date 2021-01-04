Şehit General Sülymani'yi anlatan kitap Nahçıvan'da tanıtıldı

Şehit General Kasım Sülymani'yi anlatan "Bizim Bahtiyar Dostumuz" adlı kitap İran İslam Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosluğu'nda tanıtıldı.

Törende konuşan İran İslam Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Seyyid Ahmed Hüseyni, General Süleymani'nin bölgede yürüttüğü terörle mücadeledeki yapıcı rolünü takdir ederek, "Bölgede şehadet ve fedakarlık ruhunun güçlendirilmesi bu değerli şehitten kaynaklanmaktadır." dedi.

İranlı araştırmacı Seyyid Abdülmecid Kerimi, bu eseri değerli Şehit Kasım Süleymani'nin hatıralarını ölümsüzleştirmek için hazırlamıştır.

Biyografi türünde yazılan eser İran'da "Zair Rezevi" yayınları tarafından basılmıştır.

Söz konusu eser, General Kasım Süleymani'nin şehadetinin birinci yıldönümü münasebetiyle Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Sırpça, Yunanca, Urduca ve Rusça olarak da basılmıştır.

Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.