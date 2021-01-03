Şehit Süleymani’nin hayatını anlatan kitap tanıtıldı

3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani’nin hayatını anatan "Hiçbir Şeyden Korkmuyordum" isimli kitap tanıtıldı.

Bugün Tahran'da gerçekleşen tanıtım programına devlet yetkilileri, Şehit Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani ve şehit ailerleri katıldı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, biyografi türünde yazılmış kitapla ilgili bir yazı paylaşarak, "Aziz şehidimizin anısını yansıtan her şey gönüllere hitap ediyor.” demişti.