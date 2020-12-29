İran halkı 30 Aralık 2009'da düşmanların hayalini boşa çıkardı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık orturumu sırasında yaptığı konuşmada, ABD tarafından Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen suikast sonucu şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümünü nedeniyle taziye dileğinde bulundu.

Şehit Süleymani’nin kişilik özelliklerine değinen Galibaf, “Hepimiz Şehit Süleymani’nin yolunu devam etmeliyiz.” dedi.

Galibaf, 30 Aralık 2009 destanının 11. yıldönümüne dikkati çekerek, “İran milleti bu günde bir kez daha tarihi bir sınavdan başarılı çıktı ve devrim düşmanlarının hayalini boşa çıkardı” ifadesini kullandı.

İran halkı, 30 Aralık 2009'da İslam Devrimi karşıtı unsurların komplolarına, yabanci güçlere ve özellikle ABD ve Siyonistlerin çirkin planlarına karşı hükümeti destekleyerek tepki göstermiş ve tarih yaratmıştır.