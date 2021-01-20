Zarif, Katar'ın diyalog çağrısını olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabı üzerinden Katar'ın Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerine İran ile diyalog çağrısında bulunmasını olumlu karşıladı.

Zarif, "İran, kardeşim Al Sani'nin bölgemiz için kapsamlı diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyor. Sürekli vurguladığımız gibi sorunların çözümü; bölgesel ve küresel hegemonyadan arınmış, güçlü, barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir bölgeyi ortaklaşa inşa etmek için birlikte çalışmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerini İran ile diyaloğa davet ederek, Katar'ın bu diyaloglara arabuluculuk edebileceğini belirtmişti.