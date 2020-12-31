Trump sadece hükümetten değil, hayattan da devrilecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ülkenin ulusal su ve elektrik projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şehit General Süleymani’yi anarak,"Düşman'ın yaptığı bu yanlıştan ve bu acımasız suikasttan acı çekmesi gerekir ve İran ve bölge halkının direniş ve bölgenin bağımsızlığı yolunda daha dirençli ve daha umutla duracağından emin olmalı.” dedi.

Bölgede ABD’lilerin bulunduğu sürece bölgenin huzur bulmayacağını ifade eden Ruhani, “Bölge halkı inşallah bir gün bu saldırganların ayağını bölgeden kesecek” ifadesini kullandı.

Şehit Süylemani’nin şahsiyetine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “General Süleymani milli, dini ve devrimci görevlerini yerine getirmekte tereddüt etmezdi ve önemli ve tehlikeli anlarda gayet kendinden emin ve gayretliydi” ifadelerinde bulundu.

Ruhani, Şehit Süleymani’nin bölgeye ve bölgedeki tüm Müslümanlara izzet armağan ettiğini ve bölgenin düşmanlarını yendiğini ifade etti.

ABD’nin General Süleymani'yi hedef almasının "devlet terörizmi" olduğunu belirten Ruhani, “Trump, önümüzdeki haftalarda sadece hükümetten değil, aynı zamanda hayattan da devrilecek” şeklinde konuştu.