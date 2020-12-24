Ruhani: İran'a karşı ekonomik savaşın sonu yaklaştı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Petrol Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış törenine katıldı.

Ruhani ABD’nin İran’a karşı başlattığı ekonomik savaşa değinerek, “Ekonomik savaşın bittiğine ve bu savaşı yöneten kişinin bugün siyasi hayatının sonuna geldiğine inanıyorum” dedi.

Düşmanın ekonomik savaşta petrol ve bankacılık sektörünü göz önünde bulundurduğunu belirten Ruhani, “Düşman yaptırımlarla petrol gelirlerimizi yok etmek istiyordu. Ancak Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin de belirttiği gibi önce yaptırımların etkisini sonra da yaptırımların kendisini ortadan kaldırmalıyız. Bu konuda petrokimya ürünlerini petrol ile değiştirdik” ifadesini kullandı.

Yaptırımları Siyonist Rejim, ABD’li aşırılık yanlıları ve bölgedeki gerici rejimlerin ortak ürünü olarak nitelendiren Ruhani, “Düşmanların komplosunu kırmalı ve milletimize karşı bu acımasız planın devam etmesine izin vermemeliyiz. Yaptırım ateşini bir an önce söndürmeliyiz; ancak kimsenin de bize acımasına ihtiyacımız yok” şeklinde konuştu.