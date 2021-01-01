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1 Oca 2021 09:38

İran Dışişleri:

Bölgemiz gerçek bir barış savaşçısını kaybetti

Bölgemiz gerçek bir barış savaşçısını kaybetti

İran Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bölgemiz gerçek bir barış savaşçısını kaybetti." denildi.

Paylaşımda, "Bonn Konferansı'na yardım eden ve bölgeyi IŞİD’den kurtarmak için hiç yorulmadan çaba sarfeden General Süleymani Ortadoğu ve bölge ötesinde istikrar sağlamak için benzersiz bir rol oynamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1891477

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