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1 Oca 2021 11:43

ABD, 'USS Nimitz' uçak gemisini Ortadoğu'dan çekiyor

ABD, 'USS Nimitz' uçak gemisini Ortadoğu'dan çekiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu bölgesinde bulunan "USS Nimitz" uçak gemisine ülkeye dönme talimatı verdi.

Euronews'a göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu bölgesinde bulunan "USS Nimitz" uçak gemisine ülkeye dönme talimatı verdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD'nin Somali'deki askerlerine destek sağlamasını ve bölgeye destek olarak operasyon güçlerinin sevk edilmesini müteakiben USS Nimitz uçak gemisinin yaklaşık 10 aylık görevini ABD'de tamamlamak üzere ülkeye dönmesi için talimat verdi." ifadesi kullanıldı.

USS Nimitz'in 5 bin askerle Irak ve Afganistan'ın yanı sıra kritik boğazlardaki operasyonlara da destek verdiğine işaret edilen açıklamada, uçak gemisinin Afganistan'daki askerlerin çekilmesi sürecinde de bölgede hava desteği sağladığı belirtildi.

News Code 1891485

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