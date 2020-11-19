Fars Körfezi, İran'ın sağlam bir savunma cephesidir

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla düzenlenen törende Devrim Muhafızları Donanması filosuna okyanus aşabilen "Şehit Rudeki" gemisi eklendi.

Törende konuşma yapan Tümgeneral Selami, Fars Körfezi'nin önemine değinerek, "Bu bölge İran için güçlü bir savunma cephesidir. Aynı zamanda dünya ekonomisinin stratejik bir bölgesidir ve İran İslam Cumhuriyeti, dünya ekonomisini belirleyen Fars Körfezi’nin güvenliğini sağlama konusunda ayrıcalıklı ve benzersiz bir rol oynamıştır." dedi.

"Güvenlik ile menfaatlerimizi savunmak için kendimizi belirli bir coğrafya ile sınırlamayız" diyen Tümgeneral Selami, "Eğer bazıları İran ulusu ile bu büyük ülkenin çıkarlarını tehdit etmek isterse kesinlikle dünya gezegeninde güvenli bir sığınak bulamazlar." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar korkunç görünse bile düşman karşısında eğilmeyeceğiz ve höşgörü göstermeyeceğiz; Çünkü biz güçlüyüz, ayaktayız, hakkı savunuyoruz. Biz kötülük yapmıyor ve zulmü kabul etmiyoruz ve kimsenin tacizde bulunmasına izin vermeyeceğiz."