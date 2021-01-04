Zarif'in Moskova, Bakü ve Erivan ziyareti gündemde

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

General Kasım Süleymani’yi şehadetinin birinci yılında rahmetle yad eden Hatipzade, "Koronavirüs meselesi bu değerli şehit için ülkede geniş kapsamlı bir törenin düzenlenmesini engelledi, ancak Irak ve Suriye'de direniş şehitlerine yaraşır anma törenleri yapıldı." dedi.

Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in son günlerde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser el Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Telefon görüşmesinde Zarif'in söylediği gibi, bölgede olası herhangi bir gerilim ve yeni maceranın sonuçlarından Washington yönetimi sorumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

BM 2021 Yılı Bütçesi

Son günlerde yapılan BM 2021 yılı bütçesi oylaması hakkında Hatipzade, “Perşembe günü BM'de tanık olduğumuz önemli konu ABD'nin BM'de İran ulusuna karşı eylemlerinde üçüncü kez başarısız olmasıydı. Afganistan ile Irak’a da davranışlarından memnun kalmadığımızı duyurduk. ABD'nin tek taraflılığı ve sultacılık politikasının bölge üzerinde ne kadar olumsuz etki bırakacağı hususunda bölge ülkelerinin bilgi sahibi olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğini izliyoruz

Hatipzade, ABD'ye ait uçak gemisinin Ortadoğu'daki varlığına ilişkin, şunları kaydetti:

Amerika’nın kötü eylemleri ve askeri faaliyetleri gözümüzden kaçmıyor. istihbaratımız, güvenlik güçlerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz ABD’nin askeri hareketliliğini yakından takip etmektedir.

Bölgedeki gizli ve açık hareketlerini gözlemliyoruz. ABD'nin kötü eylemleri konusunda tuzağa düşmemeleri için bölge devletlerine gerekli mesajlar gönderilmiştir.

Bölgede gerilim peşinde değiliz ancak topraklarımızı savunmakta tereddüt etmeyiz ve hertürlü saldırganlığa doğrudan ve açık bir şekilde cevap vereceğiz."

General Kasım Süleymani Davası

Hatipzade, Kasım Süleymani davasına dair, “Başka bir ülkenin başkanı küstahça suikastı itiraf etmiştir. Bu konu İran tarafından takip edilmektedir. Irak da bu davayı takip etmelidir." açıklamasında bulundu.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan’ın bölgesel politikasını eleştiren Hatipzade, İran-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında, şunları konuştu:

"Bu ülke bir gün İran’la doğrudan bölge hakkında görüşebileceği kanaatine varıp bölge kucağına dönerse ve silah alımını bırakırsa bölgemiz için daha iyi olacaktır. Suudi Arabistan önemli bir ülke ve Al Suud yöneticileri izledikleri yoldan geri dönerse iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması mümkün olabilir."

Zarif'in Moskova, Bakü ve Erivan ziyareti

İranlı Sözcü, Dışişleri Bakanı Zarif’in Moskova, Bakü ve Erivan'a ziyarette bulunun bulunmayacağına ilişkin, ziyaret programının gündemde olduğunu aktardı.