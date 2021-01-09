Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını açıkladı.
Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadı. En son iletişim yerel saatle 14.40'ta kuruldu.
Denizde uçağa ait parçalar bulundu
Başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıldı.
Uçakta 6 kişilik mürettebat ve 56 yolcu bulunduğu açıklandı.
Yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.
TRT Haber
yorumunuz