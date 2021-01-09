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9 Oca 2021 15:18

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağıyla irtibat kesildi. Yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını açıkladı.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadı. En son iletişim yerel saatle 14.40'ta kuruldu.

Denizde uçağa ait parçalar bulundu

Başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıldı.

Uçakta 6 kişilik mürettebat ve 56 yolcu bulunduğu açıklandı.

Yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

TRT Haber

News Code 1891671

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    Yorumlar

    • richard TR 17:29 - 2021/01/09
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      allah kardeş endoneyaya yardım eylesin amin allah endoneyada uçakta düşenleri şehit olmalarını nasip eylesin amin

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