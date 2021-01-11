ABD Yemen Ensarullah Hareketi'ni terör listesine alacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın başındaki yönetimin, Yemen Ensarullah Hareketi'ni "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamaya hazırlandığı öne sürülü.

Bazı diplomatlar ve uluslararası yardım kuruluşları, bunun barış görüşmelerini tehdit edebileceğine ve dünyanın en büyük insani krizle mücadele çabalarını daha karmaşık bir hale getirebileceğine inanıyor.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.