Yemen Ensarullah Hareketi'nden ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo son günlerde Yemen Ensarullah Hareketini terörist organizasyon olarak değerlendirilmesi için kongreye başvuracaklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, “ABD, bu tutumunu yeniden gözden geçirmezse onlara karşı kayacağız” dedi.

Abdusselam, "Amerikalıların bu tutumu pratikte yeni bir adım değil, çünkü Yemen halkına karşı ekonomik yaptırımlar ve askeri saldırganlık gibi en iğrenç cinayetler işlediler." ifadesini kullandı.

Ensarullah Hareketi Sözcüsü, "Şu anda gerginlik ve kafa karışıklığı yaşayan Trump hükümeti son günlerinde işgalcileri destekleme kararı almak istiyor. Trump yönetimi bölgedesel politikalarında başarısız oldu ve müttefikleri bile ona karşı tavır aldı." diye konuştu.