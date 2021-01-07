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7 Oca 2021 10:27

Zarif, Ukrayna uçağının kurbanlarını andı

Zarif, Ukrayna uçağının kurbanlarını andı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, geçen yıl Tahran'da düşen 752 sefer sayılı Ukrayna uçağının kurbanlarının anısına attığı bir tweette, "Hiçbir şey sevdiklerimizin kaybını teleafi edemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün gece, Ukrayna uçağının düşmesinin 1.yıldönümü münasebetiyle attığı bir tweette şunları yazdı:

“752 sefer sayılı uçağın trajedisinin kurbanlarını yürekten anıyoruz. Hiçbir şey sevdiklerimizin kaybını telafi edemez. Yapabileceğimiz tek şey, uluslararası kurallara göre tazminat ödemek ve bu hadisenin faillerini sorumlu tutmaktır. Adalet yerine getirilecek”

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü ve uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

News Code 1891626

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