Zarif: Trump rejimi olmadan dünya daha iyi olacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabın şöyle bir yazı paylaşı:

“Trump rejiminin insanlığa verdiği zarar, bu rejimin aşırılık yanlılarının gözünde yeterli değil.”

Zarif’in paylaşımında ilaveten şu ifadelere yer verildi:

“Husilerin terör listesine alınması Yemen’deki insani kabusu daha da kötüleştiriyor ve (Trump) rejiminin utanç verici son günlerinde Pompeo'nun savaşa kışkırtan İran karşıtı yalanları barışı hiç umursamadığını gösteriyor. Dünya onlar olmadan daha iyi olacak.”