Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif, Ukrayna uçağının kurbanlarını andı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna uçağının düşmesinin 1.yıldönümü münasebetiyle attığı bir tweette şunları yazdı:

“752 sefer sayılı uçağın trajedisinin kurbanlarını yürekten anıyoruz. Hiçbir şey sevdiklerimizin kaybını telafi edemez. Yapabileceğimiz tek şey, uluslararası kurallara göre tazminat ödemek ve bu hadisenin faillerini sorumlu tutmaktır. Adalet yerine getirilecek”

Ruhani ABD'deki olayları değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün ülkenin ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 752 sefer sayılı Ukrayna uçağının düşmesinin 1.yıldönümü münasebetiyle, olayda yakınlarını kaybeden aileler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Dün gece ABD’de Trump yanlılarının kongre binasına yaptığı baskına değinen Ruhani, “Dün gece ABD’de gördüklerimiz, Batı demokrasisinin ne kadar başarısız olduğunu gösterdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Herkes bir popülistin 4 yıl boyunca ülkesine ne yaptığını ve ülkesinin itibarına zarar verdiğini gördü” ifadesini kullandı.

Trump’ın bölgeye, Filistin, Yemen ve Suriye’ye açtığı hasarlara dikkati çeken Ruhani, “Sağlıksız bir kişi iktidara geldiğinde, ülkesi ve dünya için pek çok sorun yaratır. Tüm dünyanın ve Beyaz Saray’ın yeni hükümetinin bundan ders almasını umut ediyorum” ifadesinde bulundu.

Ruhani, “İki hafta sonra Beyaz Saray’da iktidarı ele geçirenler, büyük bir ulus olan Amerikan milletini gerçek konumuna geri döndürmelidir” şeklinde konuştu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 103 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 360 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 993'e vaka sayısının da 1 milyon 268 bin 263'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 745'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 50 bin 553'e ulaştığı bilgisini verdi.