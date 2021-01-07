Ruhani ABD'deki olayları değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün ülkenin ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 752 sefer sayılı Ukrayna uçağının düşmesinin 1.yıldönümü münasebetiyle, olayda yakınlarını kaybeden aileler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Dün gece ABD’de Trump yanlılarının kongre binasına yaptığı baskına değinen Ruhani, “Dün gece ABD’de gördüklerimiz, Batı demokrasisinin ne kadar başarısız olduğunu gösterdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Herkes bir popülistin 4 yıl boyunca ülkesine ne yaptığını ve ülkesinin itibarına zarar verdiğini gördü” ifadesini kullandı.

Trump’ın bölgeye, Filistin, Yemen ve Suriye’ye açtığı hasarlara dikkati çeken Ruhani, “Sağlıksız bir kişi iktidara geldiğinde, ülkesi ve dünya için pek çok sorun yaratır. Tüm dünyanın ve Beyaz Saray’ın yeni hükümetinin bundan ders almasını umut ediyorum” ifadesinde bulundu.

Ruhani, “İki hafta sonra Beyaz Saray’da iktidarı ele geçirenler, büyük bir ulus olan Amerikan milletini gerçek konumuna geri döndürmelidir” şeklinde konuştu.