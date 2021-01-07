ABD kongresinin işgali Liberal demokrasinin sonunu getirdi

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter’den yaptığı bir paylaşımda “Trump’ın görevi sırasındaki son 4 yıldaki olaylar ve en son da kongrenin işgal altına alınması, Liberal demokrasinin kesin sonunu getirdi” dedi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında ayrıca, “Biden, Amerikan toplumunun çelişkili ve ayrımcı yüzünü bir süreliğine rötuşlayabilir, ancak ABD’deki kronik ırkçılık kanseri, ayrımcılık ve sistematik insan hakları ihlallerinin düzeltilmesi değil, tedavi edilmesi gerekiyor” denildi.

ABD'de bir yandan Kongre baskınının yankıları devam ederken Kongre'deki tarihi oturumda sayım sonuçlandı. kongre Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlığını onayladı.