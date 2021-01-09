İran'ın incisi Kiş Adası'na yolculuk

Kiş Adası, İran'ın güneyindeki Fars Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaleti sınırları içinde yer alan turistik bir adadır. Bu ada yılın soğuk mevsimlerinde yerli turistler özellikle Tahranlılar için ülkenin güneyindeki en cazip turizm merkezidir.

İran'ın farklı bölgelerinde havaların soğumasıyla birlikte yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürmesine rağmen Kiş Adası'nın havası ılımandır. Şubat ve Mart ayları arasında, hava kış gezileri için elverişlidir.

Kiş'in birçok cazibe merkezi ve eğlence merkezi vardır. Dolfin Parkı 70 hektarlık bir alan üzerine kuruludur. Dolphinarium'un kendisi, Kiş Hayvanat Bahçesi, Kaktüs Bahçesi, Orkide Bahçesi, su altı akvaryumu, İpekböceği Müzesi, "patlayan volkan" Kiş adasının turistik mekanlarından sadece birkaçıdır.

İran’ın Kiş Adası’nda bulunan “Kariz” su kemeri, bölgenin en çekici turistik varlıklarından biri sayılıyor. 2500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu su kemeri, yer altının 16 metre derinliğinde inşa edilmiştir.

Ahavan Parkı, 2 hektarlık bir arazi üzerine kurulmuştur. Bu parkta geyiklerin yanı sıra aslan, tilki, çakal, maymun ve kuş gibi diğer hayvanlar da barındırılıyor.

Yerli halkının yaşam tarzına ilgi duyan turistler Kiş Adası yerlilerinin evini ziyaret edebilirler. Bu ada gastronomi turizmi ile daha farklı boyutlarda ziyaretçileri destinasyona çekebilecektir.

1966'de adanın güney kıyısında kuma saplanan Yunan gemisi Kish tarihinin sembolü haline gelmiştir.

Kiş Adası'nda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan alışveriş merkezleri Nisan 2020'de yeniden hizmete açıldı.