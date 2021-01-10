Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Test aşamasındaki yabancı aşılar İran'da denenmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan korona tedbirlerinin ülke genelinde başarılı bir şekilde uygulandığını anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, şu anda İran’daki korona durumunun iyi olduğunu söyledi.

İran'ın aşılama planı hakkında Ruhani, "İran’a koronavirüs aşısı geldiğinde ilk etapta 1,3 milyon kişi aşılanacak." dedi.

Yabancı şirketlerin İran'a aşı gönderme taleplerini kabul etmediklerini açıklayan Ruhani, "Ülkeye daha önce aşı getirebilirdik. Aşı üreten bazı yabancı şirketler, bu aşıları halkımız üzerinde denemek için bize gönderme talebinde bulundu ancak Sağlık Bakanlığı, bu talebe engel oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, henüz test aşamasında olan yabancı aşıların İran vatandaşlarının üzerinde denenmeyeceğini belirterek, “İnsanlarımız bundan emin olabilir. Güvenli korona aşısı alımı önceliklerimizden biridir ve inşallah aşılama planı zamanında uygulanacaktır.” ifadesini kullandı.

ABD yaptırımları kaldırılmazsa UAEA müfettişleri ülkeden çıkarılacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Ahmed Amirabadi Farahani, bugün sabah konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında, Mecliste çıkarılan yaptırımlarla stratejik mücadele yasasına dair açıklamada bulundu.

Amirabadi, "İran’a yönelik yaptırımlar, özellikle mali, bankacılık ve petrol alanı ile ilgili kısıtlamalar 21 Şubat'a kadar kaldırılmazsa, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) müfettişlerini kesinlikle ülkeden atacağız." dedi.

Amirabadi sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptırımlar söz konusu tarihte kaldırılmazsa İran gönüllü olarak imzaladığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) ek protokolünü’nun uygulamasını durduracaktır. Bu İran Meclisi’nin yasası ve hükümet onu uygulamakla yükümlüdür.

Amerikalılara bir aylık süre tanıdık ve yeni ABD hükümeyi de 21 Ocak'ta kurulacak. Onların yaptırımları kaldırmak için harekete geçmeleri için 21 Şubat’a kadar süreleri var, aksi takdirde İran İslam Cumhuriyeti halkının menfaatleri için ayağa kalkacaktır."

Bunlara ilave olarak İranlı milletvekili, “ABD’nin yaptırımları kaldırılmadığı sürece yükümlülüklerimizi yerine getirmek için herhangi bir sebep görmüyoruz.” diye konuştu.

İran Dışişleri, Pakistan'daki IŞİD cinayetini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür ocağındaki çalışanları kaçırdıktan sonra katleden terör örgütü IŞİD'in eylemini şiddetle kınadı.

Hatipzade, “Bu cinayet bir kez daha bölgedeki tüm ülkelerin birlikte tekfirci terör örgütleriyle mücadele etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.” dedi.

Hatipzade sözlerine ek olarak şu ifadeleri ekled:

“Bütün İslam ülkleleri bu aşırılık yanlısı ve tekfirci grupların ideolojik bağlamını ve finansmanını ortadan kaldırmaya çalışmalı ve farklı din ve inançlardan masum insanlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla bu grupların belirli ülkeler tarafından desteklenmesini önlemelidir”

İran'da 1 milyon 67 bin 466 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 924 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 100'e vaka sayısının da 1 milyon 280 bin 438'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 686'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 67 bin 466'ya ulaştığı bilgisini verdi.