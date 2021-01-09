ABD yaptırımları kaldırılmazsa UAEA müfettişleri ülkeden çıkarılacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Ahmed Amirabadi Farahani, bugün sabah konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında, Mecliste çıkarılan yaptırımlarla stratejik mücadele yasasına dair açıklamada bulundu.

Amirabadi, "İran’a yönelik yaptırımlar, özellikle mali, bankacılık ve petrol alanı ile ilgili kısıtlamalar 21 Şubat'a kadar kaldırılmazsa, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) müfettişlerini kesinlikle ülkeden atacağız." dedi.

Amirabadi sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptırımlar söz konusu tarihte kaldırılmazsa İran gönüllü olarak imzaladığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) ek protokolünü’nun uygulamasını durduracaktır. Bu İran Meclisi’nin yasası ve hükümet onu uygulamakla yükümlüdür.

Amerikalılara bir aylık süre tanıdık ve yeni ABD hükümeyi de 21 Ocak'ta kurulacak. Onların yaptırımları kaldırmak için harekete geçmeleri için 21 Şubat’a kadar süreleri var, aksi takdirde İran İslam Cumhuriyeti halkının menfaatleri için ayağa kalkacaktır."

Bunlara ilave olarak İranlı milletvekili, “ABD’nin yaptırımları kaldırılmadığı sürece yükümlülüklerimizi yerine getirmek için herhangi bir sebep görmüyoruz.” diye konuştu.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı.