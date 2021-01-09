İran'da 1 milyon 67 bin 466 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 924 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 100'e vaka sayısının da 1 milyon 280 bin 438'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 686'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 67 bin 466'ya ulaştığı bilgisini verdi.