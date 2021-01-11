Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran ile imzalanan nükleer anlaşma kutsal değil

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, “Batı Cephesi İran milletinin haklarını tanımalı ve nükleer anlaşmanın bizim için kutsal bir anlaşma olmadığını, aksine yaptırımların kaldırılması şartıyla İran tarafından kabul edildiğinin farkında olmalıdır” dedi.

Galibaf, “ABD’nin nükleer anlaşymaya dönüp dönmeyeceği bizim için önemli değil. Önemli olan yaptırımların kaldırılmasıdır. Karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirerek tüm yaptırımları kaldırdığında İran da yükümlülüklerini yerine getirecektir.” ifadesinde bulundu.

İran Meclisi'nden "ABD, İngiltere ve Fransa aşısı" bildirisi

İran İslami Şura Meclisi'deki 200 milletvekili, İngiltere, ABD ve Fransa’dan aşı alınmasına yasak getiren İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye destek veren ortak bildiriyi imzaladı.

Bildiride, Amerikan, İngiliz ve Fransız aşıları alımının hükümet tarafından yasaklanması istendi.

Yayınlanan bildiride, şu ifadelerine yer verildi:

"İran, uygulanan en ağır yaptırımlar ve kötülüklere karşı karşıya kalırken Avrupa ülkeleri bile ülkeye maske alımı için gerekli izni vermiyordu. Bunun yanında insanlarımız korona hastalığını önlemek amacıyla tıbbi ilaç ve sağlık malzemeleri sağlamakta ciddi sorunlarla yüzyüze kalmışken İmam Humeyni'nin (ra) Fermanının İcra Merkezi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin emrini yerine getirerek salgınıyla mücadele alanında yapıcı bir rol oynadı."

İran'da günlük vefat sayısında düşüş devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 968 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 171'e vaka sayısının da 1 milyon 286 bin 406'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 664'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 74 bin 887'ye ulaştığı bilgisini verdi.