  1. Türkiye
10 Oca 2021 19:19

Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'sözde cumhurbaşkanı' yanıtı

Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'sözde cumhurbaşkanı' yanıtı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesine ‘Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir’ diye yanıt verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletten özür dilemesi gerektiğini söyledi. 

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

News Code 1891706

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