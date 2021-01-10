Ensarullah'tan ABD'nin Haşdi Şabi kararına kınama

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu, ABD'nin Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih El Feyyad'ı yaptırım listesine alma kararına tepki olarak bir bildiri yayınladı.

ABD'nin yeni yaptırım kararını şiddetle kınayan Ensarullah Hareketi, bu kararın Irak'a yapılan "düşmanca bir adım" olduğunu bildirdi.

Dün akşam yayınlanan bildiride, "Bu tür adımlar Amerikan birliklerinin Irak'tan çıkarılması sürecini etkilemeyecektir. ABD yönetimi kendi iç sorunlarına odaklanmalı." denildi.

Irak Dışişleri'nden ABD'nin Feyyad kararına tepki

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf da dün akşam yaptığı açıklamada, ABD'nin Haşdi Şabi liderine yaptırım kararını ülke ve Irak halkına "hakaret" olarak nitelendirdi.

Yaptırım kararının kabul edilmez olduğunu belirten Sahhaf, "Bağdat hükümeti görevdeki ve yeni ABD yönetimi ile Hazine Bakanlığının yaptırım kararını takip edecektir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik danışmanı Falih El Feyyad'ı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

Irak'taki en yüksek dini merci Ali es-Sistani'nin, Haziran 2014'te yaptığı fetva üzerine kurulan Haşdi Şabi, 2016'da Irak Meclisi'nde yasal statü kazanarak Irak Başbakanlığı bünyesine dahil edilmişti.