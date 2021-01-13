ABD'nin "Ensarullah" tutumuna Yemenlilerin tepkisi sürüyor

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD’nin Ensarullah Hareketi’ni terör listesine alma kararına tepki göstererek, “Trump yönetimi, Filistinlilere terörist olarak tanımlıyor. Halbuki işgalci siyonistleri kendi haline bırakmıştır” dedi.

Muhammed Ali el-Husi, “Şiddet tehdidi veya onu siyasi amaçlar için kullanmak terörizmin ta kendisi. Trump yönetimi hayatının son günlerinde çifte standart politikası izlemektedir” ifadesini kullandı.

El-Husi, Ensarullah Hareketi’nin uluslararası kuruluşlar tarafından yönetilen bir propaganda savaşıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo son günlerde Yemen Ensarullah Hareketini terörist organizasyon olarak değerlendirilmesi için kongreye başvuracaklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, “ABD, bu tutumunu yeniden gözden geçirmezse onlara karşı kayacağız” demişti.

Abdusselam, "Amerikalıların bu tutumu pratikte yeni bir adım değil, çünkü Yemen halkına karşı ekonomik yaptırımlar ve askeri saldırganlık gibi en iğrenç cinayetler işlediler." ifadesini kullanmıştı.