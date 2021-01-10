İran'da günlük vefat sayısında düşüş devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 968 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 171'e vaka sayısının da 1 milyon 286 bin 406'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 664'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 74 bin 887'ye ulaştığı bilgisini verdi.