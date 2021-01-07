İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 103 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 360 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 993'e vaka sayısının da 1 milyon 268 bin 263'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 745'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 50 bin 553'e ulaştığı bilgisini verdi.