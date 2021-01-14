DSÖ ekibi Wuhan'da çalışmalara başladı

Çin sağlık bakanlığı, daha önce ocak ayının ilk haftası yapılması planlanan ancak iptal edilen ziyaretin 14 Ocak perşembe günü başlayacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya genelinde çok sayıda ülke Çin'i virüsün çıktığı ilk dönemde durumun boyutunu gizlemekle suçlamıştı.

Wuhan'da çalışmalarına başlayan uluslararası uzmanlardan oluşan ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları inceleyecek.

Heyette bulunan üyelerden Danimarkalı Thea Fischer, aralık ayında yaptığı açıklamada, ekibin varışta iki haftalık karantina süresi de dahil olmak üzere toplam altı haftalık bir görev için yılbaşından hemen sonra hareket edeceğini söylemişti.

Fischer, "Görev tanımına göre, birinci aşamanın şimdiye kadar tamamlanmış olması ve bazı sonuçları alıyor olmamız gerekiyor. Çin'e geldiğimizde eğer bunu alabilirsek çok iyi olur. Bu durumda zaten ikinci aşamaya geçmişiz demektir." diye konuştu.

Batılı birçok ülke uluslararası uzmanların gönderilmesindeki gecikmeden duydukları rahatsızlıkları dile getirmişlerdi.

Kaynak: Euronews