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21 Şub 2021 10:48

Çin’de yedi yeni COVID-19 vakası

Çin’de yedi yeni COVID-19 vakası

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde yedi yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği ve vakaların hepsinin yurt dışından geldiği bildirildi.  

Çin'in ana kesiminde ikisinin durumu ağır olmak üzere 423 COVID-19 hastasının tedavileri sürüyor.

Salgının başından bu yana Çin’de toplam 89 bin 831 vaka tespit edildi ve tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 84 bin 772’ye ulaştı. Toplam can kaybı 4 bin 636’da kaldı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte altı asemptomatik vaka daha tespit edildiği bildirildi. Toplam 316 asemptomatik vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Öte yandan, Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Taiwan bölgesinde toplam vaka sayısı 11 bin 838’e yükseldi.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1892664

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