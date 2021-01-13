Zarif'ten 'Şehit General Süleymani dosyası' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada Şehit General Süleymani'ye suikast konsunda ABD'nin kınanması için Keyfi infazlar üzerinde çalışan BM Özel Raportörü vasıtasıyla süreci takip ettiklerini söyledi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın direniş komutanlarına yönelik suikat nedeniyle yakalama kararı çıkardığına atıfta bulunan Zarif, “Bu karar özellikle Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen takiple alınmıştır” ifadelerinde bulundu.

Irak yargısı, Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

İran, geçemlerde ABD Başkanı Trump ve Şehit General Süleymani'ye yönelik suikastta parmağı olan diğer ABD'li yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.