Pompeo’nun İran'a El Kaide suçlaması temelsizdir

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün akşam konuk olduğu BOL News TV kanalında, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Han, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran'a El Kaide ile ilgili yönelttiği suçlamalarına ilişkin, “Bu, asla inandırıcı değil ve dünya bu tür sözleri kabul edemez.” dedi.

“Pompeo aslında yolun sonuna gelmiş ve Amerika’daki mevcut hükümetin süresi de dolmuştur. Ancak asıl amacı ise Siyonistlerin memnuniyetini kazanmaktır.” diyen Han, Pompeo’nun İran iddiasının “çok tehlikeli” olduğunu söyledi.

Han, “Pompeo'nun İsrail'i mutlu etmek için İran'a karşı bu tür temelsiz suçlamalarda bulunduğuna hiçbir şüphe yok. Belki de Siyonist lobinin desteği için 2024 seçimlerine hazırlanıyor olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede sadece İsrail’in İran'ı zayıflatmaya çalıştığını anlatan Han, “Direniş durumunda olan İran kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Bunun için ABD, Suriye ve Irak'tan sonra İran'da huzursuzluk yaratmak istiyor.” ifadesini kullandı.

Han, “Ne yazık ki, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun izlediği tüm politikalar İsrail’i mutlu etmeye dayanıyor.” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son günlerde Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı konuşmasında ‘İran’ın El Kaide’nin yeni üssü olduğunu’ iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pompeo'nun temelsiz açıklamalarını 'savaş kışkırtıcı yalanlar' diyerek reddetmişti.

