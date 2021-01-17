Zarif: Nükleer anlaşmayı İran korudu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından nükleer anlaşmaya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Zarif’in paylaşımlarında şu ifadelere yer verildi:

“Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmek için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) temsilcilerinin imzası ve iznine bağlı olan üç Avrupa ülkesinin liderleri anlaşmanın korunması doğrultusunda hiçbir şey yapmamıştır.”

“Emmanuel Macron'un ölü doğmuş planını ya da İngiltere'nin mahkeme kararında belirtilen borcu ödemeyi reddettiğini hatırlıyor musunuz? Nükleer anlaşma üç Avrupa ülkesinin çabası nedeniyle değil İran için hala ayakta. “Sayın meslektaşım (Fransa Dışişleri Bakanı), size kabinede kariyerinize Suudi savaş suçlularına silah satarak başladınız. İran hakkında boş iddiaları ileri sürmeyi bırakın”.

“Gerçeğin hatırlatıcısı; Bölgemizi istikrarsızlaştıran ‘sizsiniz’. Eleştirmenlerini paramparça eden ve Yemen’deki çocukları sizin silahlarla katleden suçluları korumayı bırakın”.