ABD Sağlık Bakanı da istifa etti

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından ülkenin Sağlık Bakanı Alex Azar da istifa etti.

Alex Azar iki sayfadan oluşan istifa mektununda 20 Ocak'a kadar görevini yerine getireceğini açıkladı.

ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham da istifa etmişti.

6 Ocak'ta ABD'de Trump'ın Washington DC mitingi sonrası Trump destekçileri oylama yapılan Kongre binasını basmıştı.