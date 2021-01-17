Astan Quds Razavi Kurumu'na yaptırım düşmanca bir eylemdi

Lübnan 24 kanalına göre, Lübnan Şii Yüksek Meclisi, ABD’nin İran’daki Astan Quds Razavi (AQR) Kurumu'nu yaptırım listesine eklemesini kınadı.

Lübnan Şii Yüksek Meclisi, yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD’lilerin Astan Quds Razavi (AQR) Kurumu'nu yaptırım listesine alması düşmanca bir eylemdi. Washington’un bu eylemi dini kutsalları hedef almaktı.

Bu eylem dini ve kültürel değerleri ihlal ediyor ve uluslararası geleneklerle çelişmekte. Uluslararası kuruluşlar ABD’nin bu eylemini kınamalıdır.”

Lübnan Hizbullah Hareketi de dün yayınladığı bir açıklamada ABD’nin bu eylemini kınamıştı.