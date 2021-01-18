İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 806 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 886'ya vaka sayısının da 1 milyon 336 bin 217'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 348'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 125 bin 499'a ulaştığı bilgisini verdi.