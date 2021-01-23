  1. Toplum
23 Oca 2021 14:33

İran'da günlük vefat sayısında düşüş devam ediyor

İran'da günlük vefat sayısında düşüş devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 69 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 207 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 294'e, vaka sayısının da 1 milyon 367 bin 32'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 106'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 158 bin 475'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1892033

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