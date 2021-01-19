Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Almanya'nın özel mali kanal INSTEX iddiasına yanıt

İran Merkez Bankası, resmi Twitter hesabından Avrupa'nın İran ile ticaret için kurduğu mali kanal "INSTEX"in verimsizliğinden Tahran'ı suçlayan Almanya'ya yanıt verdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"INSTEX kanalı nükleer anlaşmayı kurtarmak için tasarlanmıştı ancak işe yaramadı; çünkü Avrupa ülkeleri ulusal ve bağımsız ekonomik güçlerini kullanma cesaretine sahip değildi. Ayrıca bu mali kanalı finanse etmenin bir yolunu da bulamadılar.

Mal tedariki ve ithalat için diğer kanallar varken İran’ın sırf Avrupa’nın mali kanalının ayakta kalması için onu kullanmaya istekli olmadığı açıktır.

INSTEX’in İran ile Avrupa arasındaki ticari ilişkileri ABD yaptırımlarından bağımsız olarak şekillendirmesi gerekiyordu, yaptırımlara bağlı olarak değil."

Yaptırımların kaldırılması için yeni şartları kabul etmeyiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, "KHAMENEI.IR" web sitesine verdiği demeçte nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi.

"ABD ve Avrupa yaptırımları kaldırma konusunda hangi pratik adımları atmalı?" sorusuna Salihi, "Yaptırımların çoğu bankacılıkla ile ilgili. Bankacılık işlemleri, para transferi ve petrol satışlarımızdaki sorun kalkarsa sıkıntımız olmayacak." yanıtını verdi.

İran Meclisi'nin yaptırımlarla stratejik mücadele yasasına ilişkin Salihi, "Meclisin yasalarını uygulamak zorundayız. Bu bir gerçek ve hem hükümet hem de İran Atom Enerjisi Kurumu, yasanın teknik anlamda uygulanmasında hiçbir sorun olmadığını açıkladı ve 24 saat içinde yüzde 20 zenginleştirme işlemi yapıldı." ifadesinde bulundu.

Nükleer anlaşma taraflarına seslenen Salihi, şunları kaydetti:

“Artık eskisi gibi olmayacak. Sadece biz yükümlüküklerimize bağlı kalmayacağız. Eğer onlar bildiri yayınlarsa biz de bildiri yanınlayacağız. Tepkimiz eyleme karşı eylem ve taahhüde karşı taahhüt şeklinde olacak."

Ali Ekber Salihi, "Nükleer anlaşmaya taraf ülkeler yaptırımların kaldırılması için yeni koşullar ekleyebilir mi?" sorusuna, “Yaptırımların kaldırılması için yeni şartları kabul etmeyiz. ABD geri dönmek isterse, önceki nükleer anlaşma var. İlk önce yıkılan karşılıklı güven yeniden inşa edilmelidir. ABD’ye güvenmiyoruz ve tabii onlar da bize. Elbette onlara güvenmememiz gerçeklere dayanıyor ve haklı olduğumuzu gösteriyor." cevabını verdi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 806 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 886'ya vaka sayısının da 1 milyon 336 bin 217'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 348'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 125 bin 499'a ulaştığı bilgisini verdi.