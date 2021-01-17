İran'da 1 milyon 119 bin 137 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 86 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 16 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 803'a vaka sayısının da 1 milyon 330 bin 411'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 374'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 119 bin 137'ye ulaştığı bilgisini verdi.