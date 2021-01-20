İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 84 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 57'ye vaka sayısının da 1 milyon 348 bin 316'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 214'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 137 bin 812'ye ulaştığı bilgisini verdi.