İran'da 1 milyon 144 bin 549 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 204 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin150'ye vaka sayısının da 1 milyon 354 bin 520'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 168'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 144 bin 549'a ulaştığı bilgisini verdi.