İran'dan Avrupa'nın metal uranyum iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Said Hatipzade, üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) metal uranyum iddiasına tepki olarak, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) açıkladığı gibi, meclis kanununda belirtilen İsfahan'daki metal uranyum tesisinin işletilmesi ve Tahran araştırma reaktöründe kullanılmak üzere gelişmiş yakıt (silikon) üretimi konusu tamamen farklı iki konudur" dedi.

Hatipzade, "UAEA'nın son raporunda sunulan gelişmiş yakıt üretim programı (silikon) iki yıl önce İran tarafından ajansa sunulmuştu ve son zamanlarda da ilgili tasarım bilgilerini UAEA'ya gönderildi" ifadesini kullandı.

Metal uranyumun silikon yakıt üretim sürecinde bir ara ürün olduğunu belirten Hatipzade, "Metal uranyumun barışçıl kullanımları da var ve bazı ülkeler reaktörleri için metalik uranyum bazlı yakıt kullanıyor. Bu konu Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) ve koruma yükümlülükleri ile çelişmez. Bu teknoloji aynı zamanda hastalarına en kaliteli radyofarmasötikleri sağlamak zorunda olan İran için bir zorunluluktur ve tamamen insani ve barışçıl bir yönü vardır" ifadelerinde bulundu.