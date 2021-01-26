Çığa yakalanan 5 İranlı vatandaşın cesedi ülkeye getirilecek

Geçen hafta Türkiye sınırında çığa yakalanan beş İran vatandaşın durumu ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, “Alınan son bilgilere göre çığa yakalanan 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş. Ancak cesetleri bulunmuş ve yapılan koordinasyondan sonra ülkeye getirilecek” dedi.

Sait Hatipzade, “İlgili birimlerden alınan detaylara göre, İran-Türkiye sınır bölgesinde 5 İranlı vatandaşın çığ düşerek kaybolması ardından Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin Erzurum Başkonsolosluğu ve Batı Azerbaycan eyaleti Kriz Yönetimi’nin takibinin yanı sıra biri İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na ve diğeri Türkiye’nin Tahran Başkonsolosluğu’na iki mektup gönderilerek İran Kızılayı soruşturma ekibinin olay yerine girmesi için izin istenildi. Bu çabalar cesetler ülkeye gelene kadar devam edecek” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, sözlerinin sonunda Türkiye sınır yetkilileri ve bu ülkenin Kızılay kurumunu İranlı vatandaşların bulunması için yaptığı çabalarından dolayı takdir etti.

İran-Türkiye sınırındaki kar fırtınası nedeniyle düşen çığ sonucu 18 Ocak'ta beş İran vatandaşı kaybolmuştu.