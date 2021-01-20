Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran, Trump'ı yaptırım listesine aldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ABD’nin üst düzey yetkililerinden bazı önde gelen isimlerin yaptırım listesine alındığını belirtti.

Hatipzade yaptığı açıklamada "İran İslami Şura Meclisi’nde onaylanan 'ABD’nin bölgedeki insan hakları ihlalleri, maceraperest eylemleri ve terör saldırılarıyla mücadele' yasası kapsamında bölgemizde ve dünyada barışı tehdit eden Amerikalı yetkililerden bazıları yaptırım listesine alındı." dedi.

Said Hatipzade, "Üst düzey ABD yetkilileri arasında Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Speer, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steve Manuchein, CIA Direktörü Gina Hespel ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin eski İran Eylem Grubu Direktörü Brian Hook, ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Elliott Abram ve Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki bugünden itibaren yaptırımlar listesinde yer alıyor." ifaderini kullandı.

İran'dan Avrupa'nın metal uranyum iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Said Hatipzade, üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) metal uranyum iddiasına tepki olarak, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) açıkladığı gibi, meclis kanununda belirtilen İsfahan'daki metal uranyum tesisinin işletilmesi ve Tahran araştırma reaktöründe kullanılmak üzere gelişmiş yakıt (silikon) üretimi konusu tamamen farklı iki konudur" dedi.

Hatipzade, "UAEA'nın son raporunda sunulan gelişmiş yakıt üretim programı (silikon) iki yıl önce İran tarafından ajansa sunulmuştu ve son zamanlarda da ilgili tasarım bilgilerini UAEA'ya gönderildi" ifadesini kullandı.

Metal uranyumun silikon yakıt üretim sürecinde bir ara ürün olduğunu belirten Hatipzade, "Metal uranyumun barışçıl kullanımları da var ve bazı ülkeler reaktörleri için metalik uranyum bazlı yakıt kullanıyor. Bu konu Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) ve koruma yükümlülükleri ile çelişmez. Bu teknoloji aynı zamanda hastalarına en kaliteli radyofarmasötikleri sağlamak zorunda olan İran için bir zorunluluktur ve tamamen insani ve barışçıl bir yönü vardır" ifadelerinde bulundu.

İran'da 1 milyon 131 bin 883 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 87 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 917 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 973'e vaka sayısının da 1 milyon 342 bin 134'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 272'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 131 bin 883'e ulaştığı bilgisini verdi.