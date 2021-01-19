  1. Türkiye
19 Oca 2021 20:22

Zarif ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

Zarif ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

News Code 1891937

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler