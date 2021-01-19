Zarif ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
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