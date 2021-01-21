İran'ın düşmanları aşağılanarak devrildi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinde bulunan ve Ortadoğu’nun en büyük doğalgaz rafinerisi olan Bid Boland Rafinerisi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu büyük proje, zorbalıkla İran’ı dize çökerteceklerini iddia edenlerin aşağılanarak devrildiği gün açılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Milletimize karşı komplo kuranların eylemleri, uğursuz hayatlarının son günlerinde tüm dünyaya, milletlere ve Amerikan milletine açıklandı ve herkes onların demokrasiye ne kadar karşı olduklarını gördü” ifadelerinde bulundu.

ABD'de Trump destekçilerinin kongre baskınına dikkati çeken Ruhani, "Onlar başından beri böyleydi; ancak sonunda herkes bu teröristlerin Amerikan halkına ve dünyayaya karşı işledikleri cinayetleri gördü" ifadesini kullandı.

Sözlerinin diğer bölümünde İran'ın dünyanın en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu belirten Ruhani, “Dünyanın İran petrol ve doğalgazına ihtiyacı var. Bizleri birkaç baskı ve yaptırım altında tuttuklarını görmeyin. Sonuçta dünyanın ve bölgenin İran'ın petrol ve doğalgazına ihtiyacı var” şeklinde konuştu.